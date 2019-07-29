ЦИК признал избранными в нардепы десятки кандидатов: кому посчастливилось попасть в Раду

29 июля 2019, 20:44

На некоторых округах победили кандидаты, которые были в парламенте VIII созыва, в частности, победу заполучил Новинский.

Выборы 2019 — ЦИК признал победителями на выборах в Раду 35 кандидатов
ЦИК признал победителями на выборах в Раду 35 кандидатов / Reuters

В понедельник, 29 июля, Центральная избирательная комиссия на своем заседании установила официальные результаты выборов в Верховную Раду 2019 в 35 окружных избирательных округах.

Кандидаты, которые победили в этих 35 округах, были признаны избранными в нардепы, говорится на странице ЦИК в Facebook.

По данным Центризбиркома, установлены результаты выборов в таких избирательных округах: 

  • Округ №22 — победил председатель Волынского областного совета, самовыдвиженец Игорь Палица;
  • Округ № 23 — победила внефракционный нардеп Рады VIII созыва Ирина Констанкевич;
  • Округ №26 — победил директор по развитию Днепрокоммунтранса, кандидат от партии Слуга народа Кирилла Нестеренко;
  • Округ №30 — директор Всеукраинского благотворительного фонда АТБ, кандидат от Слуги народа Анна Личман;
  • Округ №31 — директор по безопасности завода буровой техники ДСД, кандидат от Слуги народа Владимир Захарченко;
  • Округ №36 — предприниматель, кандидат от Слуги народа Роман Каптелов;
  • Округ №45 — гендиректор Авдеевского коксохимического завода, кандидат от Оппозиционного блока Мус Магомедов;
  • Округ №47 — нардеп парламента VIII созыва, кандидат от Оппозиционной платформы — За жизнь Юрий Солод;
  • Округ №48 — нардеп Рады VIII созыва, самовыдвиженец Максим Ефимов;
  • Округ №57 — нардеп парламента VIII созыва, кандидат от Оппозиционного блока Вадим Новинский;
  • Округ №58 — директор по региональному развитию Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Сергей Магера;
  • Округ №60 — внефракционный нардеп Рады VIII созыва, самовыдвиженец Дмитрий Лубинец;
  • Округ №62 — бывший военнослужащий, кандидат от Слуги народа Игорь Герасименко;
  • Округ №63 — преподаватель Бердичевского педагогического колледжа, кандидат от Слуги народа Богдан Кицак;
  • Округ №72 — нардеп Рады VIII созыва, самовыдвиженцы Василий Петевка;Округ №73 — предприниматель Владислав Поляк;
  • Округ №74 — директор спорткомплекса авиакомпании Мотор Сич, кандидат от Слуги народа Геннадий Касай;
  • Округ №75 — кандидат от Слуги народа Роман Соха;
  • Округ №144 — предприниматель, кандидат от партии Слуга народа Дмитрий Налетов;
  • Округ №146 — нардеп парламента VIII созыва, самовыдвиженец Юрий Шаповалов;
  • Округ №149 — директор Полтавабудсервис плюс, кандидат от партии Слуга народа Константин Касай;
  • Округ №150 — замначальника отдела управления проектами госпредприятия Прозорро.Продажи, кандидат от партии Слуга народа Алексей Мовчан;
  • Округ №159 — нардеп Рады VIII созыва, самовыдвиженец Андрей Деркач;
  • Округ №167 — директор сети школ английского языка, кандидат от партии Слуга народа Владимир Гевко;
  • Округ №171 — заведующая сектором правовой работы Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области, кандидат от партии Слуга народа Виктория Кинзбурская;
  • Округ №173 — проректор Харьковского университета внутренних дел, кандидат от партии Слуга народа Александр Бакумов;
  • Округ №175 — профессор кафедры технологии питания Харьковского государственного университета питания и торговли, кандидат от партии Слуга народа Евгений Пивоваров;
  • Округ №181 — заместитель Мерефянского городского головы, кандидат от партии Слуга народа Дмитрий Микиша;
  • Округ №187 — брат представителя президента Владимира Зеленского в Раде VIII Руслана Стефанчука, начальник юротдела госорганизации Национальный офис интеллектуальной собственности, кандидат от партии Слуга народа Николай Стефанчук;
  • Округ №188 — нардеп парламента VIII созыва, самовыдвиженец Сергей Лабазюк;
  • Округ №200 — нардеп Рады VIII созыва, самовыдвиженец Антон Яценко;
  • Округ №212 — заведующий отделением клиники Борис, кандидат от партии Слуга народа Максим Перебийнис;
  • Округ №213 — хирург-стоматолог, кандидат от партии Слуга народа Артем Дубнов;
  • Округ № 215 — председатель правления фонда Майдан иностранных дел, бывший генеральный консул в Эдинбурге и Стамбуле, кандидат от партии Слуга народа Богдан Яременко;
  • Округ №222 — руководитель студии Мамахохотала, кандидат от партии Слуга народа Роман Грищук.

Напомним, в Украине 21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду 2019. Позже в ЦИК подсчитали 100% протоколов и сообщили, что триумфатором избирательной гонки является партия Слуга народа — она набрала свыше 40% голосов избирателей.

Представитель Владимир Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что Рада IX созыва скоро начнет работать

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ЦИК Вадим Новинский Игорь Палица Богдан Яременко выборы 2019 Руслан Стефанчук
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