Нагло врали о Крыме: Facebook активно борется с аккаунтами пропагандистов

Facebook удалил аккаунты пропагандистов России / Фото: Reuters

Уже не для кого не секрет, что Россия ведет активную пропаганду, направленную против Украины. Популярные соцсети решили бороться с этим, и удалили более сотни антиукраинских аккаунтов, которые были связаны с военной разведкой России.

Как сообщает в среду администрация соцсети Facebook, были ликвидированы 78 аккаунтов, а также 29 групп, 11 страниц и 4 аккаунта в Instagram, которые занимались дезинформацией в отношении Украины и соседних с ней стран.

По информации, авторы учетных записей в сети нагло лгали, представлялись гражданскими журналистами и пытались оказывать влияние на общественное мнение внутри страны, а также связаться с политиками.

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Пропагандисты размещали свой преступный контент в основном на русском языке, а также на анллийском и украинском языках. Они писали о региональных новостях, новостях политики, о российских военных в Сирии, предполагаемых утечках СБУ, связанных с этнической напряженностью в аннексированном Крыму, и об уничтожении рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

"Хотя люди, которые стоят за этой сетью, пытались скрыть свою личность, наше расследование выявило их связи с российскими военными разведывательными службами", – отметили в , показав примеры таких аккаунтов.

Также была удалена группа аккаунтом из Ирана, которая пыталась влиять на аудиторию в США, и сеть аккаунтов в Мьянме и Вьетнаме, ориентированных на аудиторию в Мьянме.

Ранее Главред писал, что сепаратисты отличились даже пропагандой, котороую навязывают детям в школе.Так, в ходе "урока" истории "республики" ученикам рассказывают реальные события российской оккупации в свете пропаганды.

"Чтобы ни у кого не было иллюзий, смотрите на учебники в Дирляндии для детей 5 класса. Тем, кому в начале войны было 12-14 лет, уже стоят в строю российско-оккупационных войск с оружием против Украины. Это реальность. Инфицирование уже идет шесть лет, а лечение растянется на десятки лет. Выводы делайте сами", – написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале.

При этом он опубликовал фото тех самых учебников, в которых рассказывается о "желании жителей Донбасса создать собственное государство", о бойцах ВСУ, развязавших войну, "не менее жестокую, чем в 1941-м", а президентов Украины обвинили в "укрощении" Донбасса.