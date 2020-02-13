ГБР допросило Парубия из-за Шария, Клюева и Кузьмина: подробности

Андрей Парубий / УНИАН

Следователи Государственного бюро расследований допросили народного депутата от Европейской солидарности Андрея Парубия. Причиной вызова в ГБР стало дело о препятствовании избирательному праву во время парламентских выборов в 2019 году.

"В чем же видится мое "препятствование"? Проявляется в том, что я, как председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить или одиозный соратник Януковича Андрей Клюев, а также Ренат Кузьмин и Анатолий Шарий находились в Украине в течение последних пяти лет", - сообщил Парубий в Facebook.

Стоит отметить, что кандидат в народные депутаты должен прожить в Украине не менее пяти лет перед участием в выборах. А после запроса экс-главы парламента ЦИК установила, что у указанных кандидатов нет оснований баллотироваться.

Как ранее сообщал Главред, сотрудники ГБР открыли уголовное дело по факту возможного препятствования главой Верховной Рады VIII созыва Андреем Парубием осуществлению избирательного права.