ГБР завело дело против Андрея Парубия - СМИ

Андрей Парубий / УНИАН

Сотрудники Госбюро расследований открыли и расследуют уголовное производство по факту возможного препятствования главой Верховной Рады VIII созыва Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале UN. OFF RECORDS. Согласно имеющимся данным, дело открыто по части 4 статьи 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины.

Также известно, что Уголовное производство было открыто 20 августа 2019-го по решению суда.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что директор ведомства Роман Труба через суд добился принудительного приведения на допрос экс-главы правления Нацбанка Валерии Гонтаревой.