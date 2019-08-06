Иждивенцы государства: Парубий и Ко получили по 20 тысяч за аренду жилья в июне - список

Андрей Парубий получил 19500 на аренду жилья за июнь / Фото: УНИАН

155 народных депутатов Украины восьмого созыва получили по 19500 гривен компенсации за аренду жилья в Киеве за июнь 2019 года.

Закон гласит, что нардепы, у которых нет собственного жилья в Киеве или в радиусе 30 километров от него, имеют право на финансовую компенсацию. Таким образом налогоплательщики ежемесячно оплачивают из своего кармана около 20 тысяч гривен за аренду квартиры или номера в гостинице Киев. Получается, что один день аренды жилья для нардепа обходится в 650 гривен, а год – в 240 тысяч.

Отметим, что в ноябре 2018 года Наши гроши выяснили, что государство на тот момент оплачивало жилье 120 нардепам-миллионерам, 25 их которых по факту владели жильем в столице (тогда компенсации выплачивались 170 народным избранникам), передает Страна.

К слову, в списке от ноября 2018 года фигурировал член депутатской группы Воля народа Игорь Молоток, который вместе с семьей задекларировал около 20 миллионов гривен сбережений и лично владел загородным имением в селе Романков под Киевом. Так вот, в списке депутатов, которые получили компенсацию в июне 2019 года, Молоток тоже присутствует.

Читайте такжеНарушил закон: суд обязал ГБР открыть дело на ПарубияПолучает помощь на аренду жилья и владелец квартиры в Киеве, депутат от народного фронта Владимир Шкварилюк. По информации, он квартиру в Киеве депутат купил в июле 2016 года, но за 2 года он якобы не сделал ремонт, поэтому вынужден просить компенсацию якобы на аренду.

"Завис" в списке и владелец столичной квартиры с 57 миллионами сбережений Аркадий Корнацкий из БПП. Не стесняется просить помощь у государства и Александр Пресман, состояние семьи которого составляют почти 80 миллионов гривен. В списке также по-прежнему значится фигурант "янтарного дела", депутат от Народного фронта Максим Поляков, который живет в пентхаусе на 227 кв.м. в столичном жилом комплексе Кристалл Парк, который зарегистрирован на его сестру.

Кроме того, согласно данным на сайте парламента, в июне 2019 года компенсацию получили спикер Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий, депутаты Михаил Гаврилюк, Олег Барна, Игорь Мосийчук, которые не прошли в Раду девятого созыва.

Напомним, ранее была названа зарплата Зеленского. Президенту Владимиру Зеленскому в июне начислили зарплату в сумме 28 тысяч грн, а потом из нее высчитали более 5 тысяч грн налогов и сборов.

Украинский лидер не получал надбавок и премий. Кроме того, из июньской зарплаты главы государства высчитали налогов и сборов на сумму в 5 тысяч 460 грн.