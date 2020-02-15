"Пальцем в небо": эксперт раскритиковал идею переписи из космоса

Дубилет хочет провести перепись из космоса на Донбассе и в Крыму / УНИАН

Политолог Андрей Золотарев раскритиковал идею министра Дубилета посчитать население с помощью спутниковой съемки на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Есть методики переписи, которые приняты научным сообществом, ей надо следовать, потому что перепись населения является точным представлением о количестве населения и тем базовым показателем, без которого невозможно нормально планировать функционирование государства", - отметил Золтарев.

По его словам, перепись откладывали 19 лет по политическим соображениям - так как результаты могли оказаться токсичными и потому, что это было коррупционно выгодно.

"Предложенные Дубилетом способы переписи – это "пальцем в небо", полагаться на них нельзя. Есть люди, у которых есть три-четыре мобильных телефона, есть те, у кого один и наверняка есть те люди, у которых нет ни одного. Не говоря уже о спутниковой съемке - даже в развитых странах ее проводят face-to-face, то есть с помощью личного интервью", - резюмировал эксперт.