"Спутниковая съемка": Дубилет снова взялся за перепись украинцев

Дмитрий Дубилет / Униан

Кабинет министров рассматривает возможность провести перепись населения на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, для этого могут использовать данные спутника.

При этом он отметил, что Украине помогут представители ООН.

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью", - рассказал Дубилет в эфире Украинского радио.

В то же время, политик указал, что не знает, насколько этот метод эффективен и насколько точно с его помощью можно оценить количество населения на оккупированных территориях.

Как ранее сообщал Главред, постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева раскритиковала обнародованные в Украине результаты электронной переписи населения.