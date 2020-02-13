  1. Главная
  3. Украина

"Спутниковая съемка": Дубилет снова взялся за перепись украинцев

13 февраля 2020, 12:16

Кабмин изучает возможность провести перепись населения на оккупированных территориях.

Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет / Униан

Кабинет министров рассматривает возможность провести перепись населения на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, для этого могут использовать данные спутника.

При этом он отметил, что Украине помогут представители ООН.

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью", - рассказал Дубилет в эфире Украинского радио.

В то же время, политик указал, что не знает, насколько этот метод эффективен и насколько точно с его помощью можно оценить количество населения на оккупированных территориях.

Как ранее сообщал Главред, постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева раскритиковала обнародованные в Украине результаты электронной переписи населения.

Донбасс новости России Крым Кабмин Дмитрий Дубилет перепись населения новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Спутниковая съемка": Дубилет снова взялся за перепись украинцев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:46
"Ошибка": в ПЦУ разбили вдребезги мифы о Святом Валентине
12:44
Баловники и затейники: какие товары для секса больше всего любят украинцы
12:28
"Русофобия в Киеве": у Путина оценили результаты опроса о негативном отношении россиян к Украине
12:23
Скандал 2019: все саундреки фильма Сенсация с Оскара 2020 Видео
12:21
Доводит до самоубийства: названа самая сильная в мире боль – как лечить Видео
12:16
"Спутниковая съемка": Дубилет снова взялся за перепись украинцев
12:15
Из-за теплой зимы в Украине подскочат цены на хлеб
11:57
Новый скачок цен: киевлянам рассказали о росте тарифов на отопление
11:49
ГБР допросило Парубия из-за Шария, Клюева и Кузьмина: подробности
11:35
Адвокат рассказал, сможет ли вернуться новая партия экс-беркутовцев в Украину
11:32
Куда сходить на 14 февраля, чтоб было вау Видео
11:25
"Мне по*уй": в Одессе полицейские во время обыска обчистили офис Видео
11:15
Xiaomi представила новую серию флагманов Mi 10 - характеристики, цена
11:06
Зеленский против: в Слуге народа рассказали об "особом статусе" Донбасса
10:56
В Раде приняли решение по вопросу возобновления поставок воды в Крым
10:55
Майли Сайрус без белья публично засветила юную грудь - фото 18+
10:53
Зеленский изменил состав СНБО: что изменилось
10:52
Как в Крыму: журналист рассказал, будет ли присоединение ОРДЛО к России
10:44
Россия в истерике собирает Совбез ООН из-за Украины Видео
10:33
Королевская битва на основе Call of Duty: Modern Warfare будет бесплатной для всех
10:24
"Кормят завтраками": застрявшие в Ухане украинцы обвинили КМУ в задержке эвакуации
10:20
Зачем Путину война на Донбассе: названа неожиданная причина
10:04
Мир Наизнанку 11 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 12-02-2020 Видео
09:59
"Важный шаг": Нидерланды "отшили" РФ с предложением по делу МН17
09:57
"Повернуть реки вспять": эколог оценил риски возобновления поставок воды в Крым
09:51
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: команда была больна
09:47
Как Трамп стал головной болью Кремля мнение
09:35
Смертельный обгон: стали известны детали жуткого ДТП с заробитчанами в РФ Фото Видео
09:30
Не отпускай 5 и 6 серия смотреть онлайн 12-02-2020 Видео
08:58
Украинцы стали хуже относиться к России – опрос Фото
08:56
Смертельное ДТП в России: в ГосЧС подтвердили гибель 8 украинцев
08:54
Гороскоп на 13 февраля всех знаков Зодиака: плюсик в карму, изгаженная репутация и поиски кукловода Видео
08:51
Почему визит Зеленского в США не станет историческим мнение
08:41
Кто в группе риска: выяснился неожиданный нюанс о вирусе из Китая
08:25
Вода в Крым: в Слуге народа поддержали идею Арахамии
08:01
Завалит снегом: синоптик предупредила, что зима может прийти в Украину в марте
07:30
Коронавирус в Китае: появились тревожные данные о числе заболевших
07:15
Скандал 2019: как Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон перевернули мир Видео
07:08
Ехали домой с заработков: в жутком ДТП в России погибли украинцы
06:54
Путин не пойдет войной на Украину, кишка тонка мнение
06:30
На минуту нанесла и счастье обрела: чудо маски для увеличения губ дома
06:03
"Аху*нные сиськи, можно подрочить": Кищук обнажилась в позе верной жены Фото
05:27
Красивый маникюр весна 2020 фото – нюдовый френч и миндалевидные ногти Фото
04:52
Прикольные открытки с Днем святого Валентина и поздравления мимишные
04:20
В секс-скандале с учительницей из РФ всплыли новые подробности
03:47
Как похудеть после 50 лет: диетологи дали топ-5 советов
03:01
Помощь для скорострелов: надежные способы продлить секс для мужчин
02:22
У Зеленского определили методы восстановления Донбасса после войны
02:18
"Река крови и ГУЛАГи": "няш-мяш" Полонская рассказала о своем смертном приговоре
01:47
В Киеве полиция со стрельбой остановила вооруженного иностранца Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять