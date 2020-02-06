"Нет возможности": Дубилет назвал новое количество украинцев

Дмитрий Дубилет / Униан

В Кабинете министров пересчитали украинцев с учетом временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дублета, общее количество населения в Украине составляет около 44 миллионов человек.

При этом он указал, что в рамках проекта "Оценка численности наличного населения Украины" назвали количество населения на подконтрольной Киеву территории.

"Это не свидетельствует о том, что мы забыли о людях, которые находятся на оккупированных территориях, но к сожалению, у нас нет возможности посчитать тех людей, которые там остались", - рассказал Дубилет в интервью "Громадському".

Также он пояснил, что Государственная служба статистики за последние годы может лишь приблизительно оценить количество населения территориях, контролируемых Российская Федерация и ее сторонники.

"Я думаю, если посчитать людей, которые остались на оккупированных территориях, если взять к общему числу всех, то будет примерно 44 миллиона, где-то", - подчеркнул министр.

Как ранее сообщал Главред, министр Кабмина Дмитрий Дубилет завил, что перепись населения традиционного формата в Украине на данном этапе категорически нерентабельна.