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"Обдурилово": перепись Дубилета "пересчитали" и назвали фальсификацией

4 февраля 2020, 19:01

Эксперты пришли к выводу, что никакой "экстраполяции" на самом деле не было, а было тупое умножение данных Госкомстата на коэффициент 0,888.

Дубилет
Дубилета обвинили в фальфисикации переписи / Униан

Обнародованные 23 января правительством данные о численности населения Украины - 37 млн 289 тысяч человек - с разбивкой по регионам, с детализацией по возрасту и полу, не соответствуют действительности.

По информации, одним из методов был заявлен "Комбинированный метод оценки численности наличного населения (данные половозрастной структуры населения + данные реестров)".

Так вот, по этому методу высчитывались доли населения по половозрастной структуре согласно данным Госстата и государственных реестров.

Кроме того, с помощью данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования определялась численность лиц в возрасте 60+ с учетом пенсионеров из ОРДЛО, которые приезжают за пенсиями

Также данные о численности лиц в возрасте 60+ экстраполировалась на данные половозрастной структуры.

Так вот, Украинский центр общественных данных решил посмотреть, насколько половозрастная структура населения, представленная в "Оценке ...", коррелирует с данными, опубликованные на сайте Государственной службы статистики Украины.

Когда данные сопоставили с показателями из презентации Дубилета, получилось практически одинаковое соотношение между половозрастными группам - оно составляет около 88,8% (данные Дубилета от данных Госкомстата).

Эксперты пришли к выводу, что никакой "экстраполяции" на самом деле не было, а было тупое умножение данных Госкомстата на коэффициент 0,888. А незначительные различия - это лишь результат округления (ибо не комильфо указывать в заключении, что у нас подсчитано 8 110 378,392 человек), пишет capital.ua.

К слову, чтобы проверить это предположение эксперты попробовали воссоздать возможное применение коэффициента 0,888 к данным Госкомстата. После нескольких итераций удалось с практически 100% точностью сгенерировать данные, которые опубликовал Дубилет, подав это как результат "экстраполяции" данных пенсионного реестра на данные Госкомстата.

Подводя итоги, эксперты подчеркнули, что Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину.

Отметим, в Сети уже отреагировали на "обман Дубилета".

"Дубилет обманул". Тоже мне бином Ньютона. Но красиво получилось", - пишет Дмитрий Карский.

"Какова цель этого "обдурилова"?", - вопрошает Влад Изваринов.

"Не хотят перепись проводить, видимо", - ответил Вячеслав Чечило.

"Насколько я вижу, путём умножения на коэффициент получены только данные половозрастной структуры, но не численность населения, общая и по регионам. То есть, алгоритм вырисовывается примерно такой: 1) с помощью симок (и реестров?) посчитали численность населения, общую и по регионам, 2) данные половозрастной структуры получили путём умножения данных Госстата на коэффициент, равный отношению общей численности населения, полученной в пункте 1, к общей численности населения по Госстату", - высказался Игорь Будник.

"Похоже на старчесское брюжжание", - считает Виталий Банный.

"Особенно мне понравилась перепись по сим - картам))) А ещё вопрос. Пол страны не живут по месту регистрации. Как их переписать? Как переписать бомжей на вокзале? И ещё очень много как", - обратила внимание Наталия Беседина.

Читайте такжеСрежут дотации: эксперт предупредил о хитрой манипуляции с электронной переписьюНапомним, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет завил, что перепись населения традиционного формата в Украине на данном этапе категорически нерентабельна.

"Это мероприятие, с одной стороны, стоило бы 3−4 млрд гривен - то есть какие-то безумные деньги, - а с другой стороны, проблема "традиционной" переписи заключается в том, что у нее очень и очень высокая погрешность. То есть, если просто ходить стучаться по квартирам, брать интервью у людей, то наши тестовые переписи, которые мы делали в Киеве, показали, что 25% людей просто не открывают двери", - заявил Дубилет.

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