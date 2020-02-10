Постпред ПРООН поставила под сомнение результаты электронной переписи населения в Украине

Перепись населения / REUTERS

Постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева заявила, что обнародованные ранее в Украине результаты электронной переписи населения могут быть недостоверными.

В интервью Zn.ua она отметила, что информация о количестве населения является важной для государства, поэтому в ее правдивости не должно возникать сомнений.

"Есть традиционный метод проведения переписи населения, который используется всеми демократическими странами. Оценка количества населения, проводившаяся в Украине в прошлом году, в том числе с использованием данных мобильных операторов и различных реестров, по моему мнению, не дает точных данных. И мы уже обращали внимание как премьер-министра, так и Кабинета министров на то, что эти данные, с большой долей вероятности, могут быть недостоверными", - отметила постпред.

По словам Герчевой, правительству необходимо знать количество населения в стране, а также информацию о проживании граждан, о половозрастном составе населения и разделении на другие категории. Без этих фактов, отметила постпред, невозможно принимать политические решение и верно расставлять акценты в работе.

"На прошлой неделе мы провели стратегическую встречу с Госкомстатом, и получили разъяснения по поводу того, какими электронными методами они проводили эту оценку количества населения и что думают по поводу качества и достоверности этих данных. В Госкомстате уточнили, что экспериментальные оценочные данные, полученные вследствие усреднения результатов трех разных методов оценки, не отменяют необходимости проведения традиционной переписи", - добавила Герчева.

Читайте также"Политические последствия": политолог предостерег от оглашения электронной переписи населенияДипломат подчеркнула, что к переписи населения необходимо отнестись серьезно и ответственно. В частности, это может помочь государству снизить расходы. Она добавила, что от традиционной переписи в пользу электронной отказались в скандинавских странах, однако они могут это себе позволить.

"Надеюсь, что в скором времени Украина сможет достичь такого же уровня и проводить перепись подобным образом. Например, Эстония проводит онлайн-голосования. Однако пока Украина находится не на таком уровне развития. Надеюсь, в будущем это станет возможным", - добавила Герчева.

Напомним, ранее Дмитрий Дубилет со ссылкой на данные, полученные в результате электронной переписи населения, заявил о том, что в Украине проживают 37 млн 289 тысяч человек.

Также Дубилет завил, что перепись населения традиционного формата в Украине на данном этапе категорически нерентабельна.