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"Мечтать не могут": украинцы Крыма обратились к Зеленскому

16 февраля 2020, 11:26

Зеленскому нужно перестать строить фантомные планы по возвращению Крыма, отметила глава украинской общины полуострова.

Крым
Украинцы Крыма обратились к Зеленскому / УНИАН

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров.

По словам Гридчиной, украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно перестать строить фантомные планы по возвращению Крыма и заняться делами Украины.

"Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей", — подчеркнула глава общины, пишут росСМИ.

Также Гридчина добавила, что люди, которые хотели уехать из Крыма, сделали это в 2014 году.

При этом она подчеркнула, что крымчане не нуждаются в обещанном президентом Украины Владимиром Зеленским "городе-саде" на границе с полуостровом в Херсонской области.

Отметим, что в соцсетях кто-то заметил, что крымчане не мечтают о городе-саде, так как не могут.

"У га га. Не нуждаются так как и мечтать не могут", - считает пользователь Сети.

"Фантомные боли у него", - добавила Галина Гаврилова.

"Для вас, воров и оккупантов, может быть и закрыт. Для остальных нормальных стран Крым это территория Украины, временно оккупированная Россией", - отметил пользователь Сети.

"Только 16000 из 2500000 крымчан отказались от украинского гр-ва. Остальные - граждане Украины, которых россия лишила права голоса", - высказался некто под ником Остап Вышня.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил,что местные выборы в Украине осенью также должны состояться на Донбассе и в аннексированном Крыму.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными", - подчеркнул Зеленский.

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