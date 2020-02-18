В ЕС выразили надежду, что Россия обуздает боевиков на Донбассе

В Евросоюзе отреагировали на обстрелы на Донбассе / УНИАН

Весточка об обострении на Донбассе долетела до Европейского Союза и вызвала очередную порцию обеспокоенности.

"Применение оружия, запрещенного минского соглашениями, что привело к жертвам, вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат условленному прекращению огня, которое до сих пор полностью не соблюдается", - сказал пресс-секретарь ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, передает Европейская правда.

По словам представителя ЕС, полная реализация Минских соглашений и мероприятий, согласованных на "нормандском саммите" в Париже, имеют решающее значение в этом контексте.

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования", - отметил представитель ЕС.

Отметим, тем временем в соцсетях активно обсуждают бои на Донбассе.

"Довы*бывались алкашня? это как надо было достать самообороны днр что бы они пришли и пиз*ёлей по человече дали", - высказался пользователь Сети.

"Эти ваши ребята просто ничего больше не умеют, кроме как воевать и убивать, им надоело сидеть притихшими, бандформирования", - добавил другой пользователь.

"Забейте на Москву, никто с ними уже не считается. Надо продвинуться, закрепиться и начать переговоры о капитуляции без Москвы с американскими посредниками. Цель присоединиться к России политически недостижима и дурацкая по сути - субьекты думают куда бежать. А Украина устаканится", - высказался Владимир Сорокин.

Читайте также"А если война?": Зеленский неадекватно отреагировал на военную эскалацию - аналитикНапомним, ранее сообщалось, в результате мощного вражеского обстрела и атаки в районе Золотого в Луганской области погиб боец 72-ой отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов.

Погибший 1997 года рождения, уроженец города Лохвица Полтавской области. В ВСУ служил гранатометчиком.

Как пишут в соцсетях, тело погибшего бойца ВСУ находится у боевиков. О состоянии других четырех раненых из этой же бригады информации пока нет.

Информацию о том, что тело Хитайлова осталось на поле боя подтвердил бывший военный, менеджер благотворительного фонда помощи армии Вернись живым Андрей Рымарук.