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В Золотом погибший боец ВСУ остался на покинутом дозорнике – волонтер

18 февраля 2020, 16:33

Тело погибшего бойца ВСУ Максима Хитайлова находится у боевиков.

АТО, ООС, Донбасс
На Донбассе враг пошел в наступление / Reuters

В результате мощного вражеского обстрела и атаки в районе Золотого в Луганской области погиб боец 72-ой отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов.

Погибший 1997 года рождения, уроженец города Лохвица Полтавской области. В ВСУ служил гранатометчиком.

Как пишут в соцсетях, тело погибшего бойца ВСУ находится у боевиков. О состоянии других четырех раненых из этой же бригады информации пока нет.

Информацию о том, что тело Хитайлова осталось на поле боя подтвердил бывший военный, менеджер благотворительного фонда помощи армии Вернись живым Андрей Рымарук.

Максим Хитайлов
Максим Хитайлов

"Один боец погиб, его не успели вытащить с поля боя", - написал он в своем Facebook.

Волонтер рассказал, что на завтра намечен обмен погибшим между украинскими военными и боевиками.

Рымарук подчеркнул, что враг попытался захватить наблюдатедбный пункт, который находится между Новотошковским и Золотым-4, напротив населенного пункта Голубовское.

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"Враг на это не мог закрыть глаза и пытался любыми методами не допустить этого, но ВСУ лучше, достигли своей цели, назвав новую позицию - Баня! Да, этот клочок земли для нас был достаточно важен, так как до этого мы не видели позиции врага и откуда от ведет регулярный огонь в нашем направлении. С момента закрепления, россияне уже не так часто стреляли, а все их попытки быстро подавлялись. Именно этот наблюдатель стал костью в горле россиян, вероятно долгое время готовились им завладеть, что и произошло сегодня утром", - добавил Рымарук.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности об утреннем бое в районе Золотого в Луганской области.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в результате вражеской атаки ВСУ потеряли передовую позицию в серой зоне в Золотом.

Отметим, что по данным штаба ООС, украинские военные дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.

АТО ООС Донбасс Золотое
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