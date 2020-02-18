"Удар в стык": в Золотом ВСУ потеряли позицию на передовой - журналист

Враг ударил в стык позиций ВСУ на Донбассе / twitter.com/dubovoyslavyans

Обстрелы боевиков Золотого Луганской области начались около шести утра, рассказала проживающая в городе волонтер Светлана Печеная.

"Сейчас происходят сильные обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка. С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать", — рассказала она в комментарии НВ.

По ее словам, местные жители находятся в панике и ожидают захвата территории врагом.

"Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?", — добавила Печеная.

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Как сообщил журналист Юрий Бутусов, прекращение огня по состоянию на 10.15 в районе Золотого.

"Российская штурмовая группа под прикрытием массированного артиллерийского огня захватила одну из передовых украинских позиций в серой зоне. Масштаб обстрелов - беспрецедентный в последние годы", - написал он в своем Facebook.

Как уточнил координатор Информационного сопротивления Константин Машовец, при попытке прорыва линии разведения у Золотого работали против защитников Украины двумя ударными группами – артиллерией и минометами.

"Ударили в стык двух бригад, по классической схеме. Судя по всему, замысел командования противника – выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка – Крымское или по крайней мере оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки", – написал военный эксперт в Facebook.

В свою очередь военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что бой на Донбассе в районе Золотого продолжается.

"Тяжелый бой в районе разведения войск до сих пор идет. Бьют из тяжелых орудий. Была попытка прорыва линии разграничения. Потери", – написал Цаплиенко.

Напомним, утром 18 февраля российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.В рядах оккупационных войск - один погибший и пятеро тяжело раненых.Позже в Офисе президента анонсировали заседание СНБО относительно ситуации на Донбассе, президент Владимир Зеленский заявил, что на этом заседании будут приняты решения о дальнейших шагах в связи с атакой оккупантов.

Отметим, что по данным штаба ООС, украинские военные дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.

"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пятеро - тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не утрачены", - подчеркнули в штабе.