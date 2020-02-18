Кровавая Баня: в Генштабе назвали число уничтоженных в Золотом боевиков

Бойцы ВСУ ушли с наблюдательного пункта на передовой / Reuters

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности об утреннем бое в районе Золотого в Луганской области.

"Бой завязался на наблюдательном посту, так называемом Баня, 72-й бригады. В результате этого боя, согласно 51-й статье Устава ООН, мы дали адекватный ответ из всего вооружения, которое было необходимо применить", - заявил он.

По словам Хомчака, перед тем Генштаб приказал военным отойти с того наблюдательного пункта, потому что "пришлось туда наносить огонь из артиллерии, в том числе".

"В результате, по состоянию на этот час, все наши позиции находятся под контролем наших войск", - подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

Читайте такжеПолитолог объяснил выгоду Кремля в ударе по ВСУ в районе Золотого"Потери наши после тех столкновений - один военный погиб, трое раненых и двое контужены", - заявил он.

Хомчак заявил, что во время боя в Луганской области были уничтожены четырех оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генштаба отметил, что с 10.00 противник запросил режим тишины, потому что им нужно забрать убитых и раненых.

Сейчас, по словам Хомчака, работает Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), чтобы стороны могли забрать тела погибших.

По его словам, 18 февраля штурмовые группы оккупантов атаковали передовые позиции 72-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на трех направлениях на участке фронта от Новотошковского до Желобка.

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При этом был открыт артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й механизированных бригад, также боевики применяли калибр 152 мм".

Силами подразделений этих двух бригад нападение отражено.

Хомчак подчеркнул, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.

Читайте такжеПутин спешит поставить Украину на колени к 9 мая"Сегодня была не провокация, сегодня пятая годовщина событий в Дебальцево, и для противника ... они это все показывают, что это их была "победа". Мы расцениваем это (атаку боевиков на Луганщине – ред.) так, что они хотели наблюдательные посты (ВСУ) захватить, чтобы, наверное, показать своему населению, всем, перед кем они отчитываются, что "мы продвинулись вперед на каких-то 500 метров или на 300 метров". Это война, и каждый метр для воюющей стороны - он дорог", - добавил начальник Генштаба.

Как уточнили в штабе ООС, утром 18 февраля во время атаки на украинские позиции боевики стреляли из артиллерийских систем, минометов, а также осуществили 56 выстрелов из вооружения танка.

"В районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в результате вражеской атаки ВСУ потеряли передовую позицию в серой зоне в Золотом.

Отметим, что по данным штаба ООС, украинские военные дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.