  1. Главная
  3. Украина

В Слуге народа назвали способ проведения выборов в аннексированном Крыму

21 февраля 2020, 10:58

Не существует способов имплементации результатов выборов в Крыму, считает Елена Мошенец.

Крым
Не существует способов имплементации результатов выборов в Крыму, считает Елена Мошенец

На границе с аннексированным Крымом могут быть обустроены избирательные участки для проведения украинских выборов, заявила народный депутат от Слуги народа Елена Мошенец.

"Наиболее приемлемой ситуацией я бы видела создание нескольких точек, на которых можно принять участие в выборах, где-то ближе к границе с Крымом. Или определенных условий, чтобы люди видели и понимали ситуацию в дальнейшем, и имели возможность это сделать", – подчеркнула она в комментарии ATR.

В то же время "слуга народа" признала, что на сегодня не существует способов проведения украинских выборов в Крыму, а имплементировать избранную на выборах крымскую власть на практике будет невозможно.

Читайте также"Ничто не вечно": Куницын рассказал о возвращении Крыма

"Вопрос сверхсложный. Я не могу быть экспертом в том, как выйти из такой кризисной ситуации. Но точно понимаю, что нельзя оставлять Крым без местных выборов", – добавила Мошенец.

Напомним, ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров.

Крым Елена Мошенец Слуга народа
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа назвали способ проведения выборов в аннексированном Крыму». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:23
Пропагандисты ехали с лекциями: в Украину не пустили соратника Жириновского
12:10
Холостяк 2020: точная дата выхода и главный герой 10 сезона Видео
12:08
"Глубоко пришибленные": кто и как использовал Новые Санжары в своих целях – эксперт Видео
11:50
"По живому": Путин сунул нос в дела украинской церкви
11:37
В Grand Theft Auto IV в Steam добавили достижения. На это ушло 11 лет
11:30
Кто поедет на Евровидение - песни и биография участников финала отбора Видео
11:27
"Душ отпи*дил током": эвакуированные украинцы показали условия в Новых Санжарах Видео
11:23
Эвакуация украинцев из Уханя: Гончарук заявил об информационной войне
11:05
Дело Ричарда Джуэлла: из героя страны во врага нации за три дня Видео
10:58
В Слуге народа назвали способ проведения выборов в аннексированном Крыму
10:41
Подозрение на коронавирус: в Брянске с поезда Киев – Москва сняли гражданку Китая
10:37
"С колена ее въе*и": на Житомирщине школьницы жестоко избили сверстницу Видео
10:37
"С большим сердцем и миллионами": Арахамия засветился в популярном шоу Видео
10:30
В Копенгагене состоялся Европейский VRV-саммит DAIKIN новости компании
10:16
"В течение месяца": в Китае спрогнозировали "победу" над коронавирусом Видео
10:00
Путин неожиданно вспомнил об уважении к украинцам
09:57
Бить гривной: Венедиктова поддержала ужесточение наказания для журналистов
09:39
"Надежда умирает последней": Путин заявил о планах договориться с Зеленским
09:26
"Путин Хубло": президент РФ ответил на вопрос о сериале с участием Зеленского
09:06
Головой об пол: среди подростков стремительно распространяется новая смертельная "игра" Видео
09:04
Бойня в Новых Санжарах: Аваков заметил "уши" политиков Видео
09:00
"С трусиками в зубах на четвереньках": откровения девушки, практикующей БДСМ
08:47
Почему в Украине сейчас все хуже, чем до Майдана мнение
08:40
"Подожжем вмести с ними на*уй": в Новых Санжарах угрожают эвакуированным украинцам Видео
08:35
Эксперт дал неожиданный прогноз, когда исчезнет коронавирус
08:05
"Стучала палками по забору": под Киевом алабай покусал женщину
07:26
"Не достигли мира": Пристайко рассказал о судьбе Минских соглашений
07:00
Гороскоп на 21 февраля всех знаков Зодиака: подсечка врага, горькие провтыки и рост сексапильности Видео
06:59
Коронавирус на Diamond Princess: у двоих эвакуированных обнаружили коронавирус
06:54
Новые Санжары - всеукраинское позорище мнение
06:27
"Какие шикарные ноги": Костромичева разделась и взбудоражила пикантным фото
06:14
Ученые выявили пользу средиземноморской диеты
05:59
День женского счастья 2020 – картинки живые и поздравления прикольные
05:34
Столкнул с пути истинного: мужчина "раскрутил" на секс школьницу и снял порно
05:02
Что нужно делать в первую родительскую субботу 2020 и что никак нельзя Видео
04:28
Эксперт показала "убойную" тренировку для ягодиц и ног
03:50
Хочешь анал - не переключай канал: как правильно готовиться к анальному сексу
03:04
"Ничто не вечно": Куницын рассказал о возвращении Крыма
02:12
Мужские прически на длинные волосы 2020 – в моде топ-кнот и булочка фото Фото
01:33
Медики обнаружили неожиданную особенность китайского коронавируса
01:26
"Шок от дороги и дикости людей": 17 танцоров из Кривого Рога недоумевают из-за приема в стране Видео
01:22
Медики выяснили, чем вредно здоровое питание для мозга
00:57
"Все прос*ем": на Закарпатье разгорелся скандал из-за флага Венгрии
00:24
"Большинство протестующих – не местные": волонтер рассказал о ситуации в Новых Санжарах Видео
00:21
Эвакуация из Китая: Гончарук сообщил результаты проверки граждан на ОРВИ
00:18
21 февраля – какой сегодня праздник: с Днем женского счастья 2020 Видео
20 февраля, четверг
23:52
Беспорядки в Новых Санжарах: актуальные данные о задержанных и пострадавших
23:29
Священник ПЦУ подстрекал людей в Новых Санжарах к протесту Видео
23:11
"У людей нет гарантий": политолог шокировал причиной протестов в Новых Санжарах
23:09
Ученые рассказали, чем опасны пластиковые вещи для здоровья
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять