В Слуге народа назвали способ проведения выборов в аннексированном Крыму

Не существует способов имплементации результатов выборов в Крыму, считает Елена Мошенец

На границе с аннексированным Крымом могут быть обустроены избирательные участки для проведения украинских выборов, заявила народный депутат от Слуги народа Елена Мошенец.

"Наиболее приемлемой ситуацией я бы видела создание нескольких точек, на которых можно принять участие в выборах, где-то ближе к границе с Крымом. Или определенных условий, чтобы люди видели и понимали ситуацию в дальнейшем, и имели возможность это сделать", – подчеркнула она в комментарии ATR.

В то же время "слуга народа" признала, что на сегодня не существует способов проведения украинских выборов в Крыму, а имплементировать избранную на выборах крымскую власть на практике будет невозможно.

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"Вопрос сверхсложный. Я не могу быть экспертом в том, как выйти из такой кризисной ситуации. Но точно понимаю, что нельзя оставлять Крым без местных выборов", – добавила Мошенец.

Напомним, ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров.