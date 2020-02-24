Массовая драка в центре Львова: молодчики "отметелили" полицейских

В центре Львова избили полицейских / pexels.com

В центре Львова минувшей ночью произошла массовая драка, в ходе которой пострадали двое патрульных полицейских.

Как передает отдел коммуникации полиции Львовской области, сообщение о драке на площади Рынок поступило около 2:35 ночи.

"Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Полиция установила причастных к совершению правонарушения. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Проводится досудебное расследование, добавили в полицейском главке. По данным местных СМИ, в драке участвовали около 15 человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве произошла драка между полицейскими и компанией агрессивно настроенных молодых людей.