"Я бы сам отх*ярил": в Киеве устроили массовую драку c полицейскими

Массовая драка произошла на Святошино / УНИАН

В Киеве произошла драка между полицейскими и компанией агрессивно настроенных молодых людей.

Как сообщается на странице Киев оперативный, столкновение произошло в парковой зоне в районе Святошино.

"По нашей информации, в парке произошла драка между двумя компаниями. Кто-то вызвал полицию и агрессивные молодые люди начали бросаться и на стражей порядка", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, на странице ресурса опубликовано видео конфликта, произошедшего между полицейскими и компанией агрессивной молодежи.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе дорожного конфликта в Киеве жестоко избили ветерана АТО.