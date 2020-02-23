УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Я бы сам отх*ярил": в Киеве устроили массовую драку c полицейскими

23 февраля 2020, 15:15

Столкновение произошло в парковой зоне в районе Святошино.

Шеврон полиция
Массовая драка произошла на Святошино / УНИАН

В Киеве произошла драка между полицейскими и компанией агрессивно настроенных молодых людей.

Как сообщается на странице Киев оперативный, столкновение произошло в парковой зоне в районе Святошино.

"По нашей информации, в парке произошла драка между двумя компаниями. Кто-то вызвал полицию и агрессивные молодые люди начали бросаться и на стражей порядка", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, на странице ресурса опубликовано видео конфликта, произошедшего между полицейскими и компанией агрессивной молодежи.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе дорожного конфликта в Киеве жестоко избили ветерана АТО.

драка полиция новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «"Я бы сам отх*ярил": в Киеве устроили массовую драку c полицейскими». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:05
Модная обувь 2020 весна – в моде туфли Мэри Джейн и желтая обувь: фото
15:36
Директор предприятия Укроборонпрома погорел на крупной взятке
15:15
"Я бы сам отх*ярил": в Киеве устроили массовую драку c полицейскими Видео
14:42
"Аваков - черт": под ОП произошли стычки на акции за отставку главы МВД Видео
14:40
Кабмин подготовил неприятный сюрприз украинским аграриям
14:17
"С*ка подснежники в феврале": NASA шокировало фотографиями тающей Антарктиды
14:00
В Японии умер еще один пассажир Diamond Princess: что известно
13:45
Движение на "синей" линии метро остановили: в Киеве человек упал на рельсы
13:31
"Пошли на х*й!": Кива поздравил с 23 февраля
13:29
Министр Скалецкая рассказала всю подноготную о жизни в Новых Санжарах Видео
13:10
Посёрбал и больничный оформил: назван самый опасный молочный продукт
13:07
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: тирания, грызня и мощная защита Видео
12:54
Бунт и ненависть на Буковине: вернувшейся из Китая семье устроили травлю Видео
12:51
В Кремле рассказали о новом "дерзком" увлечении Путина
12:22
Обсервация в Новых Санжарах: иностранке понадобилась помощь медиков
11:47
В Украину вернут "коронавирусный" вагон: что известно Видео
11:45
На границе Украины завернули еще двоих российских пропагандистов
11:34
Действия профнепригодной Скалецкой - прямая вина Зеленского мнение
11:08
Ледяной дождь и адский шторм: Украину накроют шквалы и метели
11:02
Выбежал весь в крови: в Запорожье жестоко зарезали наркобарона
10:45
"Мертвые" ячейки: в Слуге народа объяснили, почему не нанимают уборщиц
10:41
Без контакта: ученые подтвердили еще один способ передачи убийственного коронавируса
10:37
Украине не удастся спастись от коронавируса мнение
10:26
"Средневековые варвары": жители Новых Санжар ответили на обвинения Видео
09:52
"С*ки, на передовую их": в Запорожье разгорелся скандал из-за "шабаша престарелых пилоток"
09:50
Как чувствует себя доллар: аналитики дали прогноз курса на неделю
09:01
Скандальный мюнхенский план для Украины: автор "12 шагов" объяснил, что это было Видео
08:58
В Китае выявили опасное свойство китайского коронавируса Видео
08:51
Зеленскому пора избавляться от Гончарука и Ко мнение
08:17
Прожорливый китайский вирус: заболело шокирующее количество человек
07:31
"Три раза упал на пистолет": смерть в доме Кожары переквалифицировали в убийство
06:57
Языковой вопрос толкает Украину к распаду на несколько огрызков мнение
06:40
Блины на молоке и не только: как готовить тонкие и пышные блинчики с уматовыми начинками Видео
06:25
Масленица 2020 – открытки и поздравления вкусные
05:20
"Наша территория": в Киеве предложили дать особый статус Кубани и Брянской области
04:49
Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю Видео
04:23
Женские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фото Фото
03:45
Эксперты рассказали, кому нельзя есть гречку
02:58
Закопал живьем: в РФ объявился подросток-"серийный убийца"
02:10
"Спасибо, под*очил": "сочная" Кищук засветила соски в микротопе
01:27
От опухолей до бесплодия: названа смертельная опасность из магазина
00:54
Скандал на Нацотборе на Евровидение: группа TVORCHI обвинила в отключении звука Видео
00:40
Порадовать знакомую: украинца задержали с ударной дозой препаратов для потенции
00:01
23 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Прохоров день Видео
22 февраля, суббота
23:58
Боксер Беринчик блестяще защитил титул WBO International: эффектное видео Видео
23:39
Вблизи Львова грузовой поезд переехал пенсионерку
23:16
В Ялте устроили военный парад с детьми к 23 февраля: абсурдные фото
23:00
Мужские стрижки 2020 - самые модные мужские прически на длинные волосы: фото Фото
22:55
В МВД заявили о желании вновь эвакуировать украинцев из Уханя Видео
22:33
Ушел из жизни советский футболист украинского происхождения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять