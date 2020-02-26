"Не шумите, сударь": Аваков поставил на место "отставного шовиниста" Суркова

Арсен Аваков / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков ответил бывшему помощнику президента Российской Федерации Владислава Суркова о том, что "Украины нет, а украинство". По словам главы МВД, Украина живет вне зависимости представления о ней "отставного шовиниста".

"Сурков - со своими перлами об Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие", - написал Аваков в своем Twitter-аккаунте.

При этом он посоветовал Суркову "не шуметь".

"Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - подчеркнул министр.

При этом пользователи социальной сети не однозначно отреагировали на сообщение Авакова: "Сурков - безродный политический бомжарий, считающий себя "русским", "Я догадывался, что Сурков сволочь, но он переплюнул все мои аристократические догадки. Сурок еще тот Доктор Зло... Негодяй редкий...", "крысы побежали с корабля. Выглядит именно так", "Песик, с тебя стратег тоже ху*овый. И за каждую судебное дело, что твои собаки на патриотов придумывают, будешь отвечать именно ты, лично и без защиты твоей охраны. Запомни этот комментарий. Ибо суд один для всех, и для людей, и для собак" и другие.

Как ранее сообщал Главред, Владислав Сурков заявил, что Украины нет – а есть лишь "специфическое расстройство умов", которое он обозвал украинством.