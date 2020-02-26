"Украины нет – есть расстройство умов": укрооптимист Сурков прошелся по "хохлам" / facebook.com/Владислав Сурков

Владислав Сурков, в этом месяце уволенный с поста помощника президента РФ Владимира Путина, заявил, что Украины нет – а есть лишь "специфическое расстройство умов", которое он обозвал украинством.

"Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?" – высказался Сурков в интервью Актуальные комментарии.

Читайте такжеВтрое беднее: Украина проиграла России "экономическую битву"При этом российский чиновник заверил, что является укрооптимистом. И пообещал, что России и дальше "предстоит участвовать" в жизни и судьбе своей страны-соседки.

"То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы – ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", – пригрозил Сурков.

Ранее Сурков пофантазировал о Донбассе и Украине. Он утверждает, что временно оккупированные районы Донбасса никогда не вернутся под контроль Киева.