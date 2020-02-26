"Не заслуживает такого унижения": Сурков пофантазировал о Донбассе и Украине

Владислав Сурков / Коммерсант

Владислав Сурков, недавно уволенный с поста помощника президента РФ Владимира Путина, утверждает, что временно оккупированные районы Донбасса никогда не вернутся под контроль Киева.

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое [возвращение ОРДЛО под контроль Украины - Главред] вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - заявил он в интервью порталу АК.

Кроме того, Сурков повторил еще раз основные тезисы кремлевской пропаганды (основанные на пропаганде советской).

"На Донбассе, там ведь и на гражданке жизнь не сахар. Все его жители прошли через тяжелые испытания. И сейчас там непросто. Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой", - заявил он.

Напомним, ранее, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ об увольнении Владислава Суркова с поста своего помощника (на ней он работал с конца 2013 года). Именно Суркова СМИ называли главным автором проекта войны на Донбассе и основным куратором боевиков из группировок "Л/ДНР".