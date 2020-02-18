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"Ему конец": Путин уволил Суркова

18 февраля 2020, 19:00

Сурков был помощником Путина с сентября 2013 года.

Сурков ушел от Путина
Путин уволил Суркова / facebook.com/Владислав Сурков

Во вторник, 18 февраля, президент России Владимир Путин официально уволил Владислава Суркова.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - сказано в указе Путина.

Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией в сентябре 2013 года, за два месяца до начала Евромайдана в Киеве, после которого в Украине сменилась власть, Россия аннексировала Крым, а на юго-востоке Украины начался затяжной военный конфликт.

Отметим, 25 января стало известно, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покидает государственную службу.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы", - рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

К слову, в соцсетях уже пишут, что Суркову конец.

"Суркову кінец його шпокнуть", - пишет пользователь Сети.

Напомним, ранее сообщалось, теплое место Владислава Суркова в Кремле займет заместитель главы Администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак, которого за глаза называют ДНК.

По информации, Козак имеет украинские корни и уже занимался украинским вопросом – в частности принимал участие в подготовке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся в сентябре прошлого года.

По данным российского Коммерсанта, начиная с лета 2019 года в России пытались выбрать одного куратора для "ЛДНР", и выбирали ка раз между Сурковым и Козаком.

К слову, 24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации президента РФ.

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