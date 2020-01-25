Теплое место Суркова займет Козак с прозвищем "ДНК", которому нагадали славу

Место Суркова в Кремле займет Дмитрий Козак/ Reuters

Теплое место Владислава Суркова в Кремле займет заместитель главы Администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак, которого за глаза называют ДНК.

По информации, Козак имеет украинские корни и уже занимался украинским вопросом – в частности принимал участие в подготовке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся в сентябре прошлого года.

По данным российского Коммерсанта, начиная с лета 2019 года в России пытались выбрать одного куратора для "ЛДНР", и выбирали ка раз между Сурковым и Козаком.

Отметим, 24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации президента РФ.

Как известно, Дмитрий Козак впервые вошел в состав российского правительства в 1999 году в должности главы аппарата правителства. В 2000–2003 годах работал в администрации президента РФ, после вновь возглавил аппарат правительства. В 2004 году Козак возглавлял предвыборный штаб Путина. В 2004-2007 занимал должность полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.

В 2007 году Козак был министром регионального развития России, а в 2008 стал вице-премьером. На этой должности он пребывал вплоть до отставки правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 года.

Дмитрий Козак – что о нем известно

Украинские корни

Дмитрий Николаевич по национальности украинец, детство вместе с братом Василием провел в селе Бандурово Кировоградской области. Родители — простые сельские труженики. Отец входил в правление колхоза, возглавлял ревизионную комиссию. По слухам, в молодости ему нагадали, что старший сын станет известным человеком.

Прозвище ДНК

Дмитрий Козак считается пропутинским чиновником, принимающим и одобряющим любое решение шефа. Во властных структурах за ним закрепилось прозвище ДНК, и неспроста: ДНК — это генетическое хранилище программы существования организма. А Козак как раз реализовывал программу реформ администрации Путина.

Два брака

Первая жена Людмила каждое лето приезжала к бабушке в родную деревню Дмитрия, там и состоялось знакомство. В браке родились сыновья Алексей и Александр. Дети получили высшее экономическое образование. Во второй раз Дмитрий женился на Наталье Квачевой, адвокате, кандидате юридических наук. Oна работала в учрежденной мужем юридической фирме заместителем руководителя аппарата комитета Государственной думы, входит в пул богатейших жен Кремля. Так, в 2016 году ее доход составил 46,4 млн руб., в 2017-м — 25 млн руб., в 2018-м — 12 млн.

СМИ приписывают паре приемную дочь Варвару. Девушка учится в Англии, в престижном Cheltenham Ladie's College.

Любовница-журналистка

В начале 2000-х годов в Интернете муссировались слухи о наличии у Дмитрия Козака дочери от московской журналистки, обозревателя еженедельника "Профиль" Инны Лукьяновой. Женщина якобы поселилась с ребенком в поселке Княжичи в Одинцовском районе Московской области в собственном доме стоимостью $ 200 тыс. Ни опровержений, ни подтверждений этой новости не последовало.

Что говорят в соцсетях

В соцсетях неоднозначно отреагировали на отставку Суркова и интерпретирует этот уход и возможное назначение Козака каждый по-своему.

"Якщо інформація про те, що Сурков пішов, відповідає дійсності, то не сподівайтеся, що стане краще. Сурков не хотів домовлятися взагалі ні про що, а тепер нам будуть активно і жорстко нав'язувати російські умови. З очевидними наслідками. Слід до цього готуватися", - высказался бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. Вместо него Украиной будет заниматься Дмитрий Козак, с которым выстроил отношения помощник шестого президента Ермак. Если кто-то ждёт позитивных сигналов, то забудьте. Козак сторонник федерализации и один из творцов Приднестровья. Ни Сурков, ни Козак не являются теми, кто определяет политику РФ в Украине. Они исполнители воли Путина. У них есть люфт по вариантам достижения результата, но не более. Запомните главное, фамилии в Кремле могут меняться, но ничего хорошего от этого для нас не ожидается. Тут, как в старом школьном правиле - от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Целью руководства РФ остается контроль над Украиной через федерализацию и интегрирование в правовое поле Украины полностью подконтрольного Кремлю Донбасса в рамках реализации проекта по особому статусу Донецкой и Луганской областей. И уже после этого абсолютное доминирование в регионе - военное, экономическое. религиозное. Ничего хорошего для Украины не предвидится", - подчеркнул бывший нардеп Борислав Береза.

"Если не Сурков, то Козак, а это укрепление позиций Ермака.Короче ждём к нам вереницу артистов и поворот в торговле от ЕС к Рашке", - считает Дмитрий Комаров.

"По поводу Суркова. Венедиктов, говорил, что Сурков впал в немилость Путину (или как у них принято говорить "потерял доверие") потому что был сторонником второго президентсокго срока Медведева. Тех кто теряет доверие у них наказывют по разному, могут посадить как Улюкаева, а могут просто отстранить как в своё время Лужкова. Суркова, в качестве искупления, перевели на самое неблагоприятное направление "Приграничное сотрудничество". Тогда это Осетия и Абхазия, потом добавился Донбасс. Ну вот он и старался. К чему я это всё написал. Не Сурков определял политику Москвы в украинском направлении. И настоящие изменения политики Москвы могут быть только с уходом другого человека", - считает Александр Патриваев.

"Отже й градус спротиву з нашого боку (країни, не влади) буде рости аж до турбулентності. Тепер жоден громадянин не відсидиться у теплій ванні. Адекватним не звикати, а "уставшим"-приготуватися)", - высказалась Наталия Позднякова.

Читайте такжеУ Путина отреагировали на "уход" СурковаНапомним, ранее сообщалось, помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покидает государственную службу, рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы", - рассказал Чеснаков.

Стало известно, что в течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.