У Путина прокомментировали уход в отставку Суркова

Дмитрий Песков / Reuters

Дмитрий Песков, спикер президента РФ не знает о месте будущей работы бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, но уверен, что его талант и опыт пригодятся.

"Они [Путин и Сурков - Главред] встречались. Он [Сурков - Главред] был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и, без преувеличения, талант Суркова найдут свое применение", - заявил он представителям СМИ в среду, 19 февраля.

В ответ на вопрос, пригодятся ли наработанные навыки Суркова в решении украинской проблемы, Песков отказался давать прогнозы.

"Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском", - заявил он.

Напомним, ранее во вторник, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ об увольнении Владислава Суркова с поста поста помощника президента РФ. Сурков - ветеран российской политики на уровне Кремля. Он был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией в сентябре 2013-года. Практически перед самым началом до начала протестов в формате Евромайдана в Киеве, результатом которых стало падение президентского режима Виктора Януковича. Именно Суркова называли главным архитектором войны на Донбассе и негласным куратором боевиков из группировок "Л/ДНР".



