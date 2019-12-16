Песков рассказал, чем отличается политика Порошенко от политики Зеленского

Дмитрий Песков / УНИАН

Спикер президента РФ Дмитрий Песков высказался насчет политики по поводу Донбасса со стороны бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

"Не дело Москвы каким-то образом разницу констатировать, хотя, безусловно, разница в подходах есть. Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны", — заявил он.

Напомним, ранее Дмитрий Песков в деталях рассказал о том, какие разногласия наблюдались во время личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. До этого спикер Путина крайне изворотливо прокомментировал проект решений "нормандской встречи".