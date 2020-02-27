УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове устроили разборки со стрельбой и взрывами, есть раненые

27 февраля 2020, 13:32

Молодчики напали на группу предпринимателей на рынке Барабашово.

Молодчики напали на группу предпринимателей / hk.npu.gov.ua

В Харькове в ходе конфликта на въезде на рынок Барабашово в четверг, 27 февраля, произошли столкновения, в результате есть пострадавшие.

В ходе столкновений, видео которых публикую в соцсетях, слышны звуки выстрелов, а также взрывы.

По сообщению издания АТН группа предпринимателей охраняла ограждение на дороге. К ним подошли нескольких десятков молодчиков в униформе без опознавательных знаков и вступили в потасовку.

Они попытались снести заграждения, угрожали предпринимателям оружием, предположительно, травматическим, а затем произошла стрельба и был распылен слезоточивый газ.

Как пишет Интерфакс-Украина, силовое противостояние началось из-за строительства дороги.

"Группа людей в камуфляже с закрытыми лицами обеспечивает демонтаж арки. Они используют газ. Со стороны предпринимателей несколько пострадавших. Сейчас (рабочие, - ред.) начали срезать опору автогеном, хотя под ней масса людей стоит. Полиция на месте, но не вмешивается", - сообщил пресс-секретарь ТЦ Барабашово Сергей Зайцев.

/ hk.npu.gov.ua

Сообщается, что в ходе столкновений несколько человек получили ранения. 

"У двух ожоги глаз. Им оказали помощь на месте. Еще у двоих - ожоги рук и ног. Со слов пострадавших - от светошумовой гранаты. Их повезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе массовой драки в центре Львова молодчики "отметелили" полицейских.

Сейчас вы просматриваете новость «В Харькове устроили разборки со стрельбой и взрывами, есть раненые». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:23
"Ногой надо": Милованов поучил украинцев правильно чихать
14:20
Холостяк 2020: участница Эксов пришла на шоу покорять сердце пилота
14:12
Скриншоты долгожданной Baldur's Gate III утекли в сеть раньше времени
14:08
"Большая Стройка": стало известно, сколько потратят на ремонт дорог
14:01
"Украинский русофоб": неизвестные поправили страницу вице-премьера Кулебы в Википедии
13:35
В Днепре отключили воду из-за аварии – где и когда появится
13:32
В Харькове устроили разборки со стрельбой и взрывами, есть раненые Видео
13:22
Суд закрыл уголовные дела против "оппоблоковцев" Вилкула и Колесникова
13:20
"Гоните шмару": Королевская угодила в скандал во Львове из-за России Видео
13:20
Пережить коронавирус: украинцы узнали, кто в зоне риска
13:13
Сильно - Monatik снял новый клип с клипмейкером Кэти Перри Видео
13:03
Коронавирус навис над Украиной: Польша подтвердила первый случай заражения
12:49
С небес на землю: "козак" Гаврилюк после нардепства подался в таксисты
12:44
Украину накроет мощный снегопад: синоптик предупредила об опасном циклоне
12:40
"Отдайте на расстрел": Соловьев устроил скандал и выгнал экс-депутата Рады Видео
12:37
Анонсирован доступный смартфон Huawei P40 Lite с четверной камерой
12:23
Александр Панайотов не поедет на Евровидение 2020
12:05
Фирма сына экс-генпрокурора Луценко фигурирует в деле о контрабанде леса - СМИ
12:00
Самоподжог под Офисом Зеленского: стало известно о судьбе пострадавшего
11:53
"Бандеровский террор": главный коммунист РФ забился в истерике из-за Зеленского Видео
11:23
Кулеба сделал неожиданное заявление о вступлении Украины в НАТО
11:08
В России задержали четверых украинцев: первые детали
11:05
Прощеное воскресенье 2020: дата, как просить прощения и что отвечать Видео
11:01
Самое популярное вино Украины Villa Krim за год побывало в 42 странах новости компании
10:55
"Слезы моих неудач": певец из Украины представит Россию на Евровидении-2020
10:50
Новый удар по России: в Евросоюзе заговорили о расширении санкций - Bloomberg
10:28
Коронавирус в Черновцах: госпитализировали уже двоих украинцев из Италии
10:18
У Зеленского отрапортовали о готовности украинцев к хаосу переходного периода
09:55
Еще одна европейская страна заявила о заражении китайским коронавирусом
09:52
Коронавирус свалит Трампа с поста президента мнение
09:51
Коронавирус в Китае: ученые сделали неожиданное заявление об источнике эпидемии
09:33
Идея с дублёром: Путин рассказал о своем двойнике
09:09
Тотальный контроль: РФ в Крыму следит за судами, идущими в порты Украины - Воронченко
09:00
"Вон из Крыма": посольство России в Киеве забросали лаптями
08:40
Цикличность украинской политики, или Почему Зеленский пошел к Тигипко мнение
08:36
Протесты из-за коронавируса: Скалецкая пригрозила разобраться с врачами-бунтарями
08:11
Коронавирус в Китае достиг минимума и переместился в другие страны: свежие данные
07:31
Помпео жестко обратился к РФ по поводу Крыма
07:25
Суть плана Путина - изнасилование Украины мнение
06:55
Украинка подцепила коронавирус в Италии - СМИ
06:52
Жест отчания, или Почему Зеленский вцепился в Тигипко мнение
06:29
Человек-Невидимка 2020 - лучший фильм зимы, и почему его нужно смотреть Видео
05:54
Дьявольская натура: астролог назвала отмороженных мясников и палачей
05:17
Удача в делах и деньги – благоприятные дни для стрижки в марте 2020 Видео
04:45
Охотники за привидениями 2020: дата выхода, сюжет и в ролях Видео
04:09
Натруженные ноги: эксперты рассказали, сколько секса нужно для удовлетворения
03:40
"Путь в никуда": Поклонская оценила аннексию Крыма Россией
03:01
"Только хнычете": в России школьник изрезал учительницу Видео
02:12
Виртуозный рот: топ-3 лучших техник сногсшибательного орального секса
01:33
Назван самый лучший чай для снижения давления
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять