В Харькове устроили разборки со стрельбой и взрывами, есть раненые

Молодчики напали на группу предпринимателей / hk.npu.gov.ua

В Харькове в ходе конфликта на въезде на рынок Барабашово в четверг, 27 февраля, произошли столкновения, в результате есть пострадавшие.

В ходе столкновений, видео которых публикую в соцсетях, слышны звуки выстрелов, а также взрывы.

По сообщению издания АТН группа предпринимателей охраняла ограждение на дороге. К ним подошли нескольких десятков молодчиков в униформе без опознавательных знаков и вступили в потасовку.

Они попытались снести заграждения, угрожали предпринимателям оружием, предположительно, травматическим, а затем произошла стрельба и был распылен слезоточивый газ.

Как пишет Интерфакс-Украина, силовое противостояние началось из-за строительства дороги.

"Группа людей в камуфляже с закрытыми лицами обеспечивает демонтаж арки. Они используют газ. Со стороны предпринимателей несколько пострадавших. Сейчас (рабочие, - ред.) начали срезать опору автогеном, хотя под ней масса людей стоит. Полиция на месте, но не вмешивается", - сообщил пресс-секретарь ТЦ Барабашово Сергей Зайцев.

/ hk.npu.gov.ua

Сообщается, что в ходе столкновений несколько человек получили ранения.

"У двух ожоги глаз. Им оказали помощь на месте. Еще у двоих - ожоги рук и ног. Со слов пострадавших - от светошумовой гранаты. Их повезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ходе массовой драки в центре Львова молодчики "отметелили" полицейских.