Под Днепром нардеп из Слуги народа сбежал со встречи с избирателями

Роман Каптелов (в центре) во время встречи с избирателями / Фейсбук Р.Каптелова

Народному депутату от Слуги народа Роману Каптелову пришлось прибегнуть к помощи полиции для того, чтобы в безопасности покинуть встречу с избирателями.

Инцидент произошел в селе Богдановка Днепропетровской области, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Вчера в селе Богдановка Днепропетровской области на встрече с людьми народ едва не порвал на куски народного депутата от Слуги народа Романа Каптелова! То, что вы сейчас видите на видео, длилось около часа. Каптелов который без учета мнения людей, своих избирателей хочет под себя перекроить границы ОТГ перед местными выборами час не мог покинуть встречу с избирателями а потом когда люди решили просто бить своего "раба" он вызвал полицию и под защитой полицейских покинул собрание", - написал Мосийчук.

В свою очередь сам Каптелов рассказал, что людей на встречу свозили и обвинил в конфликте нынешнего главу местной общины.

"Мы обсуждали решение Минрегиона об укрупнении общины с городом Терновка. И сложной эта встреча оказалась не потому, что по указанию главы общины свезли полный зал людей, которые во мне видели, как они говорят, причину и виновника их бед. Самое сложное - донести причины и последствия того, если не будут прислушиваться к рекомендациям Министерства. Глава общины боится говорить правду и боится ответственности - оттого и прячется за спинами людей. К сожалению, такие горе-руководители не только не могут нести ответственность и принимать правильные решения, но и просто не могут эффективно управлять ", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее в Харькове нардеп от Слуги народа Александр Куницкий вступил в словесную перепалку, во время которой ему не давали пройти и угрожали "ответом за все".