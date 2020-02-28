Пробежался по столам, обливался водой: в Мелитополе "слуга народа" влип в скандал в горсовете

Владимир Крейденко в Мелитопольском горсовете / Скриншот

В ходе посещения народным депутатом от Слуги народа Владимиром Крейденко сессии Мелитопольского городского совета произошел конфликт и потасовка.

В частности, Крейденко вместе со своими единомышленниками разблокировал дверь в зал, пропуская внутрь, вероятно, своих единомышленников.

После этого он занял место в президиуме и вступил в острую перепалку с оппонентами. При этом Крейденко обвинил своих визави в том, что они испортили документы, лежавшие у него на столе. В порыве гнева нардеп схватил бутылку с водой и начал плескаться в сторону противников.

После того, как оппоненты Крейденко заблокировали президиум и взяли его в плотное кольцо, "слуга народа" вскочил на стол президиума, однако его оттуда быстро сняли, после чего народный избранник направился к выходу под крки "Позор!".

Отметим, что сам Крейденко в Facebook сообщил, что на его депутатской встрече с мелитопольцами обсуждалась "проблема завышенных тарифов на тепло, которые местные власти не хотят снижать, хотя все законные основания для этого им были предоставлены Кабмином". В том же посте нардеп заявил, что на сессии Мелитопольского горсовета будет добиваться от местной власти "снижения грабительских цен на отопление".

Как пишут местные СМИ, у здания горсовета аграрии устроили акцию протеста, узнав о приезде Крейденко.

"Аграрии, узнав, что Владимир Крейденко, представляющий партию Президента, прибудет на сессию, привезли под стены мэрии сельхозтехнику и вышли с плакатами: "Ганьба Крейденко! Прочь от нашей земли", "Вова! Земля не товар", "Крейденко – продажа земли – зрада Украины", - сказано в сообщении.

В Мелитополе протестовали из-за приезда Владимира Крейденко / ria-m.tv

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Днепром нардеп из Слуги народа сбежал со встречи с избирателями.