Главу Черновицкого облсовета суд отстранил от должности

Иван Мунтян подозревается в получении взятки.
Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян временно остался без должности: 28 февраля его отстранила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.
Мунтяна подозревают в получении взятки. На время проведения расследования его сняли с поста – до 4 апреля 2020 года, сообщает САП.
Мерой пресечения Мунтяну назначили залог в 10 млн гривен.
Ранее сообщалось, что главрача Института рака обвиняют в коррупции и вымогательстве. По данным журналистов, Безносенко мог быть причастен к коррупционным схемам по закупкам лекарственных средств.
Напомним, директор предприятия Укроборонпрома погорел на крупной взятке. По данным пресс-службы Военной прокуратуры Центрального региона, мужчина получил 5 тысяч долларов.