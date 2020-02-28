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Главу Черновицкого облсовета суд отстранил от должности

28 февраля 2020, 19:33

Иван Мунтян подозревается в получении взятки.

Главу Черновицкого облсовета суд отстранил от должности
Главу Черновицкого облсовета суд отстранил от должности / УНИАН

Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян временно остался без должности: 28 февраля его отстранила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Мунтяна подозревают в получении взятки. На время проведения расследования его сняли с поста – до 4 апреля 2020 года, сообщает САП.

Мерой пресечения Мунтяну назначили залог в 10 млн гривен.

Ранее сообщалось, что главрача Института рака обвиняют в коррупции и вымогательстве. По данным журналистов, Безносенко мог быть причастен к коррупционным схемам по закупкам лекарственных средств.

Напомним, директор предприятия Укроборонпрома погорел на крупной взятке. По данным пресс-службы Военной прокуратуры Центрального региона, мужчина получил 5 тысяч долларов.

Черновицкая область новости Украины Высший антикоррупционный суд коррупция Иван Мунтян САП
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