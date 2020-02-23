Директор предприятия Укроборонпрома погорел на крупной взятке

Директор завода Звезда попался на взятке / vppnr.gp.gov.ua

Правоохранители задержали директора одного из предприятий Укроборонпрома. Так, на взятке попался руководитель Шосткинского казенного завода Звезда.

По данным пресс-службы Военной прокуратуры Центрального региона, за 5 тысяч долларов чиновник разрешил заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК Укроборонпром.

"21.02.2020 задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США директором Казенного предприятия Шосткинский казенный завод Звезда", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в субботу, 22 февраля, задержанному сообщили подозрение по части 3 статьи 368 "Получение взятки" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества. В тот же день суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабмина за вымогательство и получение крупной взятки.