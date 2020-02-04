Грозит до 10 лет: чиновник Кабмина попался на крупном "откате"

Чиновнику за взятку грозит до 10 лет тюрьмы / фото ГБР

В Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабмина за вымогательство и получение крупной взятки.

Как пишет пресс-служба ГБР, чиновник через посредника требовал от бизнесмена откат в размере 2.5 миллионов гривен. В такую сумму он оценил подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Чиновника задержали во время получения взятки. В данный момент решается вопрос о уведомлении о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

В ГБР отмечают, что в случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее Главред сообщал, что чиновник ДФС и его посредник также попались на крупной взятке. Делки предложили "решить вопросы" о возврате изъятого имущества и закрыть уголовное производство. Досудебным расследованием установлено, что в декабре этого года в помещениях харьковского предпринимателя, который занимается оптовой торговлей и транспортными перевозками из-за границы, проведен обыск ГУ ДФС Украины. Во время обыска изъято 18 тыс. долларов и товар стоимостью примерно 10 тыс. долларов.

Также напомним, таможенники в Одесской области погорели на вымогательстве за растаможку авто. Они организовали преступную группировку, которая требовала взятки за свои "услуги", стоимость которых зависела от класса автомобиля и колебалась от 50 до 500 долларов. Ежемесячный нелегальный доход таможенников составлял 10-15 тысяч долларов.