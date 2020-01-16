В Одесской области таможенники попались на вымогательстве крупных взяток

СБУ / Фото: УНИАН

Сотрудники таможни в Одесской области попались на вымогательстве взяток за растаможку авто.

По информации СБУ, должностные лица Одесской таможни организовали преступную схему вымогательства взяток за беспрепятственное растаможивание автомобилей, ввозимых из США. Стоимость "услуг" зависела от класса автомобиля и колебалась от 50 до 500 долларов. Ежемесячный нелегальный доход таможенников составлял 10-15 тысяч долларов.

Отмечается, что один из чиновников был задержан во время получения очередной части взятки в сумме 850 долларов. В общем таможенник требовал за растаможку автомобиля 1250 долларов.

"Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности и других участников коррупционной схемы", - заявили в СБУ.

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