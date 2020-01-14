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Во Львове СБУ выяснила, кто угрожал генконсулу Польши

14 января 2020, 00:04

Правоохранители задержали двух местных жителей.

Злоумышленники угрожали консулу Польши / Фото: пресс-служба СБУ

Во Львове СБУ установила личность двух местных жителей, которые отправляли по электронной почте угрозы генеральному консулу Польши от имени журналиста.

Как сообщает пресс-служба ведомства, злоумышленники подделывали польские документы для украинцев и были изобличены журналистом.

Отмечается, что мужчины оформляли Карту поляка на основании поддельных справок об участии клиентов в организациях польского нацменьшинства. Местные СМИ в рамках собственного расследования выявили нарушителей, которые решили отомстить автору.

Злоумышленники зарегистрировали электронный ящик на имя журналиста и от его имени отправляли угрозы в консульство Польши. В ходе обысков правоохранители нашли и изъяли у мужчин ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и свыше 30 тысяч евро.

"В ноутбуке злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили доказательства того, что именно на нем готовили и направляли письмо от имени журналиста с угрозами в адрес польского генконсульства. На ПК хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове", – указано в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство, обвиняемым инкриминируют угрозу убийства.

Напомним, сотрудники Национального бюро расследований задержали в момент попытки дать взятку и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области.

Как ранее сообщалось, начальника отдела средств Министерства обороны в Хмельницкой области задержали сотрудники СБУ за системное получение взяток.

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