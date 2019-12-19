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Начинай сначала: в Раде опять отсрочили штрафы для евробляхеров

19 декабря 2019, 14:27

На небольшое время владельцы авто на евробляхах могут выдохнуть.

Автомобили
Автомобили / УНИАН

Депутаты украинского парламента IX созыва приняла во втором чтении и в целом проект изменений в Таможенный кодекс № 2288 - откладывающий до начала 2020-года штрафы за нерастаможенные вовремя автомобили с европейской регистрацией.

Согласно законопроекту, с 22 августа до 31 декабря 2019 года не будут взиматься штрафы в диапазоне до 170 тысяч гривен за такие нарушения - опоздание с растаможкой коммерческой либо личной автомашины на еврономерах.

"За" отсрочку для "евробляхеров" проголосовали 285 нардепов.

Если транспорт (либо другие товары) временно ввезли на территорию Украины и не успели вывезти в срок - повышенные штрафы также начнут действовать с начала 2020- го.

За все перечисленные нарушения пока будут взимать штраф в объеме 8,5 тысячи гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что в Кабмине приняли важное решение по "евробляхам". До  Зеленский сделал серьезное заявление о евробляхах.

Верховная Рада еврономера евробляха Украина
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