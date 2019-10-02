Даем распоряжение полиции: в Кабмине приняли важное решение по "евробляхам"

Алексей Гончарук / УНИАН

Украинское правительство пошло навстречу владельцам автомобилей с европейской регистрацией. Согласно распоряжению Кабинета министров, правоохранители пока что не будут применять штрафные санкции.

"Мы должны решить проблемы с владельцами "евроблях". Наш министр транспорта находится в постоянной коммуникации с активистами", - отметил в ходе брифинга в среду, 2 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, владельцы авто на еврономерах могут не переживать по поводу штрафов до тех пор, пока правительство не найдет "адекватного" выхода из ситуации, которая сложилась на данный момент в Украине.

"Даем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции, чтобы не было лишних конфликтов", - подчеркнул украинский премьер.

Стоит отметить, что подобное заявление Гончарук сделал на фоне митинга владельцев авто на еврономерах под стенами парламента. Причиной акции протеста стало опасений, что принятие нового закона о растаможке "евроблях" может затянуться на полгода и больше, а у многих автолюбителей есть время только до 2019 года.

Напомним, что 12 сентября Верховная Рада в целом приняла закон, которым переносится наложение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.