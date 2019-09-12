Штрафы для евробляхеров: Рада отложила наказание за нерастаможку

12 сентября 2019, 11:12

Штрафы для владельцев авто на иностранной регистрации отсрочили на 90 дней.

еврономера, евробляхи, авто
Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи

В четверг, 12 сентября, Верховная Рада в целом приняла закон, которым переносится наложение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Проект закона № 1030 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины поддержали 284 народных избранников.

Таким образом применение штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации отсрочено на 90 дней.

Напомним, согласно законодательству, с 24 мая предполагалось, что автовладельцы нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

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Президент Владимир Зеленский пообещал владельцам евроблях решить вопрос со штрафами за несвоевременную растаможку автомобилей.

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Верховная Рада растаможка евробляхи
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