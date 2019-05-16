В центре Киева евробляхеры устроили стычки с полицейскими

Владельцы евроблях потолкались с полицейскими / УНИАН

В четверг днем, 16 мая, в центре Киева у здания Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и владельцами авто на европейских номерах.

При этом полицейские окружили один из автомобилей на евробляхе, который остановился посреди проезжей части, после чего водитель открыл капот своей машины, затруднив движение по автодороге.

После этого его окружили полицейские, а между правоохранителями и участниками акции произошла потасовка. Водителя полицейские увели за ограждение к зданию парламента, где находятся правоохранители, однако туда не пускают митингующих.

Читайте такжеОгромные штрафы и конфискация авто: в Украине откроют "охоту" на евробляхи

Отметим, что участники акции протеста требуют пролонгации до начала 2020 года права оформить авто с оплатой всех налогов и сборов.

Напомним, ранее в Минфине заявляли о том, что владельцы автомобилей на еврономерах, которые не оформят украинскую регистрацию до 24 мая 2019 года, должны либо вывезти их из Украины, или продать на запчасти.