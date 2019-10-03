Последний компромисс: в Раде пролили свет на ситуацию с евробляхами

Авто с еврономерами / УНИАН

Владельцев авто с европейской регистрацией не будут штрафовать до конца текущего года, но отменять акциз на ввоз транспорта никто не будет. При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает переговоры с автовладельцами.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заверил, что не будет подавать законопроект о пересмотре акцизных ставок на ввоз авто.

"Я точно не буду инициировать вопрос пересмотра ставок акциза. Будет ли это делать президент, это, наверное, вопрос его переговоров с этой группой активистов", - заявил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

При этом он напомнил, что Верховная Рада уже пошла на компромисс с автолюбителями, увеличив льготный период с 270 до 360 дней. В то же время, растаможить авто с еврономерами можно только уплатив 100% акциза.

Стоит отметить, что политик не очень оптимистично настроен по данному вопросу. Гетманцев сомневается, что решение будет.

"Не знаю, будет ли оно (решение, - ред) вообще. Потому что, когда мы принимали этот закон, мы говорили о том, что это последний компромисс в этом вопросе", - подчеркнул глава парламентского комитета.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада в целом приняла закон, которым переносится наложение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.