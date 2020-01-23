Чиновника ДФС и посредника задержали на взятке - Фильчаков









совместно со следователями ТУ ГБР расположенном в г.. Полтава под оперативным сопровождением ГУ БКОП СБУ разоблачили и задержали одного из руководителей управления ГУ ДФС в Полтавской области и посредника на получении неправомерной выгоды.

Как сообщил прокурор области Александр Фильчаков, досудебным расследованием установлено, что в декабре этого года в помещениях харьковского предпринимателя, который занимается оптовой торговлей и транспортными перевозками из-за границы, проведен обыск ГУ ДФС Украины. Во время обыска изъято 18 тыс. долларов и товар стоимостью примерно 10 тыс. долларов.

Чиновник, по инициативе которого проводился обыск, предложил "решить вопросы" о возврате изъятого имущества, закрытие уголовного производства и предоставил контакт адвоката, который будет заниматься этим вопросом.

В дальнейшем, по неустановленным обстоятельства, контактировать сказали не с адвокатом, а с одним из руководителей ГУ ДФС в Полтавской области. В ходе переговоров сумма неправомерной выгоды уменьшилась с 150 тыс. Долларов до 85 тыс. Долларов. Деньги надо было передать лицу, работающему водителем в одном из частных предприятий.

После передачи средств водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. После этого проведены обыски на рабочем месте одного из руководителей ГУ ДФС Украины в Полтавской области.

Готовится сообщение о подозрении должностному лицу ГУ ДФС в Полтавской области и лицу, была посредником в получении средств.

Досудебное расследование и следственные действия продолжаются. Прокуратура в суде будет ходатайствовать об отстранении от должности на время следствия чиновника ГУ ДФС в Полтавской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.