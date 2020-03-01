"Адская маршрутка": в Киеве автобус превратился в факел

В Киеве загорелась маршрутка / скриншот

Жуткий пожар в воскресенье,1 марта, произошел в Соломенском районе Киева. Во время движения загорелась маршрутка.

По данным Facebook-паблика ДТП Киев, Инцидент произошел на Соломенской площади. На видео видно, как горит маршрутка, а пожарные борются с огнем. Информации о том, есть ли пострадавшие, отсутствует.

"Адская маршрутка в Киеве на Соломенке. В столице на Соломенский площади, как факел горит маршрутное такси. Причины возгорания и пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент: "О, скотовозы уже не просто разваливаются, А ЕЩЕ И ПЫЛАЮТ. Что должно произойти, чтоб это дерьмо наконец убрали с улиц? Они должны взорваться ядерным взрывом?", "У нас новости в Киеве как с передовой", "Маршрутки-надежность и безопасность", "Европейский транспорт в европейском городе", "Гори, гори моя звездааааа" и другие.

Как ране сообщал Главред, в Святошинском районе на Качалова в вагонном депо произошел пожар в вагоне электрички.