С битами и яйцами: "слуга народа" заявил о "жестоком" нападении после отставки Рябошапки

Макс Бужанский / УНИАН

Народный депутат Макс Бужанский пожаловался, что на него напали после передачи Народ против. По словам политика, группа мужчин представилась ветеранами полка Азов.

"В 16:00 меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира "Народ против". И верно, в 00:30 толпа персонажей, человек 35-40 с битами, представившихся ветеранами полка Азов и прибывшая на автомобилях Аа1154 ХІ Mitsubishi L200 черный, АА0714 Ха белый Mercedes-Benz Sprinter, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом", - написал "слуга народа" в своем Telegram-канале.

При этом нардеп связывает "яичное нападение" на него с отставкой Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора, которую именно Бужанский инициировал.

"Не особо впечатлен. Костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею ввиду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых. Переживаю, не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли и решились на такой отчаянный шаг. Руслан Георгиевич (Руслан Рябошапка, -ред.), но вам же это все равно не помогло, верно?" – подытожил нардеп.

Как ранее сообщал Главред, депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия и отставку генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.