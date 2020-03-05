На выход: Рада проголосовала за отставку генпрокурора Рябошапки

Руслан Рябошапка / УНИАН

В четверг, 5 марта 2020 года депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия и отставку генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

"За" проголосовали 263 народных избранников.

Ранее такое решение рекомендовал правоохранительный комитет парламента. Фотокопию соответствующего решения опубликовал народный депутат из фракции Слуги народа Александр Качура.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вероятную отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению главы страны, чиновник, не демонстрирующий результат, не должен занимать высокий пост.

Руслан Рябошапка стал генеральным прокурором Украины 29 августа 2019-го - согласно решению Верховной Рады. На новом посту он запустил реформу органов прокуратуры, включающую в себя преобразование Генпрокуратуры в Офис Генпрокурора, а также массовую переаттестацию сотрудников.