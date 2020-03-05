"Нет результата": Зеленский высказался об отставке генпрокурора Рябошапки

Руслан Рябошапка / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. По его словам, чиновник, который не показывает результат, не должен занимать свое место.

"Мое личное мнение очень простое. Нет результатов - не должен занимать место. Я, президент, ставлю себе то же самое. Если нет у тебя результата - до свидания. Я считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла, к ней пока нет вопросов. Я считаю, что СБУ, ГПУ и НАБУ не работают на 100%", - отметил Зеленский в ходе рабочего визита в Полтавскую область в четверг, 5 марта.

При этом он указал, что больше всего времени было у НАБУ, но их результат также не радует.

"Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат. Я считаю, что в СБУ лучше ситуация, чем в ГПУ. Это мое впечатление", - подчеркнул президент.

Как ранее сообщал Главред, правоохранительный комитет Верховной Рады якобы уже принял решение по отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.