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Комитет Рады принял решение по отставке Рябошапки: кто заменит

5 марта 2020, 14:17

Верховная Рада рассмотрит отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки

Отставка Руслана Рябошапки
Отставка Руслана Рябошапки / УНИАН

Генерального прокурора Руслана Рябошапку могут сместить с поста. Так, правоохранительный комитет Верховной Рады якобы уже принял решение.

Народный депутат от Слуги народа Александр Качура опубликовал в своем Telegram-канале документ, подтверждающий данную информацию. Отмечается, что члены комитеты рекомендовали Верховной Раде на пленарном заседании проголосовать относительно отставки Рябошапки.

"Правоохранительный комитет одобрил отставку Рябошапки", - говорится в сообщении

При этом на документе стоит дата 4 марта.

В то же время, УНИАН сообщает, что на место генерального прокурора якобы уже одобрили нынешнюю временно исполняющую обязанности главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову.

Как ранее сообщал Главред, парламент соберется на еще одно внеочередное заседание 5 марта для того, чтобы решить острый вопрос об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

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