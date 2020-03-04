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Попытка номер два: когда Рада "решит судьбу" Рябошапки

4 марта 2020, 23:28

Народные избранники не теряют надежду и упорно настаивают на увольнении генпрокурора.

Рябошапка
Рябошапку постараются уволить с должности генпрокурора 5 марта / УНИАН

Парламент соберется на еще одно внеочередное заседание завтра, 5 марта, для того, чтобы решить острый вопрос об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков и отметил, что ждет завтра народных избранников в стенах Рады в 18.30 вечера.

Также напомним, народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что зарегистрировал заявление о проведении внеочередного заседания Верховной Рады 5 марта.

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"Я только что зарегистрировал 150 подписей, только что зарегистрировал заявление о внеочередном заседании Верховной Рады завтра в 18:30", - заявил Бужанский журналистам во время брифинга главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

На повестке дня пленарного заседания 5 марта стоит всего один вопрос - выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, под которым уже подписалось 227 народных депутатов.

Арахамия в свою очередь заверил, что так много голосов, как за отставку генпрокурора, Слуга народа уже давно не давала.

"Голосов очень много (за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке - ред.), я давно такого не видел во фракции Слуга народа", - сказал глава фракции.

Отставка Рябошапки

Ранее  в Слуге народа заявили, что уже определились с кандидатом на должность генпрокурора вместо Рябошапки. Как заявил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия, нардеп Сергей Ионушас претендует стать новоиспеченным генпрокурором Украины.

"[Кандидатура Ионушаса] всегда была, с первого дня. Она не возникла ниоткуда, она никуда не исчезала, я бы сказал", - заявил Арахамия.

Также Главред писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Давид Арахамия Макс Бужанский Руслан Рябошапка Верховная Рада
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