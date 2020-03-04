"Нет ни одного человека против": "слуги народа" определились со сменщиком Рябошапки

Давид Арахамия рассказал, кто может стать новым генпрокурором / Фото пресс-службы партии Слуга народа

В Слуге народа заявили, что уже определились с кандидатом на должность генпрокурора вместо Рябошапки.

Как заявил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия в интервью LB.ua, нардеп Сергей Ионушас претендует стать новоиспеченным генпрокурорм Украины.

"[Кандидатура Ионушаса] всегда была, с первого дня. Она не возникла ниоткуда, она никуда не исчезала, я бы сказал", - заявил Арахамия.

По его словам, на заседании фракции "кто-то крикнул: а давайте Ионушаса, и все единогласно: давайте".

"Нет ни одного человека против Ионушаса", - сказал Арахамия.

По его словам, Рябошапку могут уволить 5 марта, голоса на это есть.

"Последней каплей, наверное, стало неподписание [подозрения] по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия.

Также по информации нардепа Максима Бужанского бывший президент Петр Порошенко пребывает в недоумении, зачем нужно увольнять Рябошапку.

"Всегда отличавшийся остротой ума Петр Алексеевич что-то заподозрил, и начал задавать вопросы, почему вы увольняете Рябошапку. Пока не говорим ему почему, не хотим расстраивать старика вскрытым раньше времени сюрпризом", - сообщил Бужанский.

Ранее Главред писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать относительно принятия или отклонения постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

К слову, 18 февраля сразу несколько источников сообщили, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уходит в отставку. Позднее генпрокурор прокомментировал сообщение лично. Рябошапка пожаловался на провокации и атаки.