"Чей Крым": в Слуге народа оценили идею Шмыгаля о возобновлении поставок воды

Украина перекрыла поставки по Северо-Крымскому каналу / УНИАН

Вопрос о возобновлении поставок воды в аннексированный Россией Крым является неоднозначным и болезненным, заявил народный депутат Украины от партии Слуга народа, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Эта тема не обговаривалась у нас на фракции (Слуга народа, - ред.). Мы не проговаривали ее и у нас нет решения по этому вопросу. Беря во внимание одну техническую вещь о том, что канал, который обеспечивал поставку воды в Крым, не может на сегодняшний день осуществлять поставку воды в Крым без огромных затрат и инвестиций, которые государство в таком случае должно найти и направить в этот объект. Собственно говоря, этих инвестиций у нас сегодня нет. Поэтому говорить о том, нужно или не нужно возобновлять поставки воды в Крым… это политическая дискуссия, которая не имеет под собой реального смысла и сводится к манипуляциям, как и вопрос, чей Крым", - подчеркнул он в эфире на канале 112 Украина.

Вместе с тем народный депутат от Слуги народа прокомментировал заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля на эту тему.

Читайте также"Вода пойдет сразу": Данилов назвал условие возобновления поставок в Крым"Если у человека (Шмыгаля, - ред.) есть определенная позиция, то он ее и высказал. Если мы ее обговариваем предметно и детально, как хозяйственники, не только как те, кто должен высказывать определенные идеи но и реализовывать их, то необходимо исходить из реалий. А реалии такие, какие они есть. Поэтому, ну о чем тут говорить...", - считает Гетманцев.

При этом он обратил внимание на то, что Шмыгаль, говоря на эту тему, высказал свое отношение к проблеме возобновления поставок воды в Крым.

"Потом, насколько я знаю, он откорректировал это немного. У него, как у гражданина и как у премьер-министра, есть определенное отношение. Хотя реализовать это на сегодня невозможно. Кстати, это не первая такая идея от "слуг народа". Мы оказались в такой ситуации, мы взяли эту проблему (блокада поставок воды в Крым, - ред.) такой, какой она есть", - пояснил нардеп.

Он также сравнил ситуацию с возобновлением подачи воды в Крым с отменой блокады оккупированного Донбасса.

"Если мы говорим о возобновлении, то это путь, который предусматривает откат к позициям, когда была введена блокада и с этих позиций мы уже можем говорить об определенных экономических отношениях. А просто возобновить с нашей стороны... я не понимаю такого подхода, это сдача национальных интересов. Это так же само, как в одностороннем порядке начать поставки воды в Крым", - добавил Гетманцев.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль в эфире телешоу сказал, что вопрос подачи воды в Крым - это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые там живут. Он подчеркнул, что "неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе".

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Позже Шмыгаль написал в Facebook, что позиция остается неизменной: "Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".

Кроме того, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Шмыгаль заявил, что вода в Крым может поставляться только для населения, но не для промышленных предприятий.