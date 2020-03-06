Подача воды в аннексированный Крым: премьер Шмыгаль пояснил свое заявление

Денис Шмыгаль / УНИАН

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил свою позицию относительно подачи воды в оккупированный россиянами Крым, которая вчера вызвала широкий резонанс.

В частности, глава Кабмина уточнил, что правительство не может подавать воду в аннексированный Россией Крым до возвращения полуострова в состав Украины.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он отметил, что данный тезис "потерялся в шуме студии".

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - добавил премьер-министр.

Напомним, 5 марта в эфире программы Право на власть на канале 1+1 Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

"Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Точка!", - сказал он.

На это заявление бурно отреагировали в Сети:

"Отличное решение проблемы.... если вор украл у меня бумажник, значит мои деньги ему нужны...а раз нужны, то я должен еще дать ему денег.....Это ДНО...из оттуда стучат все настойчивей"

"Он что хочет, чтобы его из Кабинета министров вынесли в Крым. Я в шоке".

"Простите, но у нас новый премьер испортился еще быстрее, чем предыдущий. Его хватило только на 30 часов".

"Забыл истину... любой договор с П не стоит той бумаги.... вода в Крым взбодрит мордор к дальнейшей оккупации Украины".

Напомним, новоназначенный глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях он уйдет с поста. В частности, одним из условий своей отставки он назвал ситуацию, при которой он не оправдает надежды украинцев.