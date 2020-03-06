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Шмыгаль выступил за подачу воды в аннексированный Крым

6 марта 2020, 01:29

Глава правительства убежден, что саботаж может спровоцировать гуманитарную катастрофу.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль считает, что Украина должна подавать воду в Крым / УНИАН

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подачи воды в Крым с материковой Украины, поскольку на аннексированном полуострове живут украинцы и он является территорией нашей страны.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе ... Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев", - сказал он в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

Глава правительства отметил, что Крым – это Украина и оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут.

Также Шмыгаль не собирается сворачивать медицинскую реформу, которую начала реализовывать экс-министр Ульяна Супрун, и прекращать земельную реформу.

Ранее Главред писал, что 4 марта на внеочередном заседании Рада утвердила новый состав Кабмина. Новый состав Кабинета министров подержали 277 депутатов Рады.

Напомним, Кабмин Дениса Шмыгаля успел принять свое первое решение.

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