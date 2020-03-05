Зачем откладывать на завтра: Кабмин Шмыгаля принял первое решение - подробности

Кабмин Шмыгаль принял первое решение о коронавирусе в Украине / УНИАН

Кабмин Дениса Шмыгаля, который вчера назначила Верховная Рада во время своего внеочередного заседания, уже сегодня успел принять свое первое решение.

Как говорится в сообщении на правительственном портале, с учетом распространения опасного китайского коронавируса по территории Украины, на первом заседании приняли решение об усилении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль 5 марта провёл первое заседания Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.

Ранее Главред писал, что 4 марта на внеочередном заседании Рада утвердила новый состав Кабмина. Новый состав Кабинета министров подержали 277 депутатов Рады.

Также отметим, народный депутат от Слуги народа Александр Качура сообщил, что вместо Анны Новосад на пост министра образования и науки хотят назначить доктора наук и профессора Юлию Гришину. По его словам, сейчас собирают подписи за нее. При этом политик опубликовал в своем Telegram-канале соответствующий документ.

"Фракция Слуга Народа видит новым Министром образования коллегу по парламенту, доктора наук, профессора - Юлию Гришину. Сейчас идет сбор подписей", - говорится в сообщении.